Logistik von Waffenlieferungen nach Israel

"Erst kürzlich, am 14. November 2023, demonstrierten hunderte von Menschen im Hafen von Sydney gegen dieses Unternehmen und umzingelten das 'Zim'-Schiff mit Jetskis, Kanus, Schlauchbooten und einer Prozession, die die Kais des australischen Hafens überquerte. Ebenfalls im November 2023 blockierten die Hafenarbeiter der USB Genua und Salerno die Hafentore ihrer Städte, wobei auch andere Basisgewerkschaften und propalästinensische Aktivisten beteiligt waren, um gegen die Anwesenheit der 'Zim Asia' zu protestieren, einem israelischen Schiff, das aus Barcelona kam und angeblich Waffen für Israel geladen hatte. ...

Ein weiteres, sehr interessantes Element ist, dass viele der Schiffe, die israelische Häfen anlaufen, der Kategorie A angehören, das heißt, sie können jede Art von Gefahrgut ohne technische Beschränkungen befördern. Die von uns überwachte Route bedient direkt die Häfen von Haifa und Ashdod mit schnellen und daher wirtschaftlich vorteilhaften Fahrzeiten. ...

Wie auch Carlo Tombola von Weaponwatch, ein Wissenschaftler … und antimilitaristischer Aktivist, in seinem Beitrag in The Chains of Impunity (Red Star Press) argumentiert: ‚Die militärischen Logistikrouten für Israel und die IDF (die israelische Armee) führen nicht durch das Rote Meer, sondern durch das Mittelmeer und die Adria.

Das ethische und politische Problem, mit einer Regierung Handel zu treiben, deren Premierminister unter Anklage steht und Gefahr läuft, einen internationalen Haftbefehl zu erhalten, weil er auch vor internationalen Gerichten als Kriegsverbrecher anerkannt ist, stellt sich in jedem Fall. Noch schwerwiegender und berechtigter ist der Verdacht, dass unser Hafen sogar als Transitpunkt für mit Waffen beladene Schiffe genutzt werden könnte. Wir wollen nicht, dass unsere Gebiete militarisiert werden; wir wollen, dass sie frei und sauber sind und im Dienste einer gerechteren und friedlicheren Gesellschaft stehen.'

Die Hafenbehörde sollte sich zumindest vergewissern, dass diese Schiffe, die den in ihre Zuständigkeit fallenden Hafen passieren, nicht illegal Waffen an eine Armee liefern, die des Völkermordes beschuldigt wird, eine Tatsache, die auch für das italienische Recht von Bedeutung ist, da das Gesetz Nr. 185/90 ausdrücklich den Handel mit Ländern verbietet, die mit unseren Verfassungsgrundsätzen und internationalen Verpflichtungen in Konflikt stehen.

Die Hafenbehörde kann sich nicht zurückhalten, wenn der Bestimmungsort dieser Schiffe Orte sind, an denen Ausrottung in diesem Ausmaß betrieben wird. Viele Waren aus der militärischen Lieferkette können übrigens mit den Containern für zivile Güter verwechselt werden, und dieselben Schiffseigner in diesem Sektor haben nicht viele Skrupel, Avocados und Sprengstoff im selben Rumpf zu transportieren. … “