Aktuelle Mitteilung

Monika Gärtner-Engel zum Jugendbildungstag am 30. Mai

Am Donnerstag, dem 30. Mai 2024, findet in Gelsenkirchen ein Jugendbildungstag zum Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" statt. Monika Gärtner-Engel, Mitautorin des Buchs, führt ihn mit den Jugendlichen durch.