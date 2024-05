Morgen ist es so weit!

Mitglieder des Jugendverbands REBELL aus Bochum freuen sich schon auf den Jugendbildungstag: "Wir gehen am Donnerstag alle zusammen zum Jugendbildungstag und am Freitag zu Fridays for Future. Viele von uns kennen das Buch schon ganz oder teilweise. Aber die Diskussion mit anderen Jugendlichen und mit Monika hilft uns sicher, viele gute Argumente für den Buchverkauf bei FFF zu erarbeiten."

Alle Kurzentschlossenen sind herzlich eingeladen: Donnerstag, 30. Mai, von 10 Uhr bis 16 Uhr im Bistro der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro. Snacks und Getränke gibt es zu günstigen Preisen vor Ort.