Bangladesch

Muhammad Yunus neuer Interims-Ministerpräsident

Der Nobelpreisträger Professor Muhammad Yunus kehrte am Donnerstag aus Frankreich zurück. Er sagte bei einer ersten Pressekonferenz bei seiner Ankunft in Bangladesch um 2.00 pm Ortszeit: Seine erste Aufgabe als designierter Premierminister würde sein, das Gesetz und die Ordnung im Land wieder herzustellen und das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zurückzugewinnen.

Von hb