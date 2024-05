Antifaschistische Großdemonstrationen - aber mit Werbung für bürgerliche Parteien

Die meisten Wähler, die sie gewählt haben, sind allerdings auf die AfD hereingefallen, weil sie sich als angebliche Opposition zu den anderen bürgerlichen Parteien inszeniert. Sie wollen auf keinen Fall gedrängt werden, zu diesen verhassten Parteien zurückzukommen und brauchen im Gegenteil eine gesellschaftliche Alternative.

Die MLPD tritt deshalb bei diesen Demonstrationen für den aktiven Widerstand und die sozialistische Alternative gegen Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung – für den echten Sozialismus - ein. Wir verkaufen das aktuelle Buch des Spitzentrios der Internationalistischen Liste / MLPD zu den Europawahlen, Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner, „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ besonders im Angriff auf die faschistischen Klimaleugner.

Der Schwerpunkt der Kräfte der MLPD bleibt auf den Wahlkampfaktivitäten mit der Vertriebsoffensive als Kern und dem Kampf um jede Stimme, Besuchen zur Organisierung der Wahl usw.

Die geplanten Großdemonstrationen finden in folgenden Städten statt:

8. Juni: Berlin, 14 Uhr, Siegessäule

8. Juni: Hannover, 12 Uhr

8. Juni: Dresden, 15 Uhr, Theaterplatz

8. Juni: Frankfurt/Main, 17 Uhr, Opernplatz

7. Juni: Hamburg, 16 Uhr, Ludwig-Erhard-Straße

8. Juni: Leipzig, 15 Uhr, Wilhelm-Leuschner-Platz

8. Juni: München, 16 Uhr, Königsplatz

8. Juni: Stuttgart, 12 Uhr, Oberer Schlossgarten

Auf allen Großdemos am 8. Juni wird die MLPD öffentlichkeits- und massenwirksam auftreten. Wir streben jeweils - gemeinsam mit Kräften des Internationalistischen Bündnisses - einen kämpferischen Block mit offenem Mikrofon, Buch-Trupps, Buchplakaten, Einsatz der noch vorhandenen Wahlzeitungen, Wahlplakaten auf Stangen, Fahnen (an langen Stangen) und Luftballons an. Das alles natürlich gut sichtbar. In den Städten, wo am gleichen Tag Wahlkundgebungen der Internationalistischen Liste / MLPD stattfinden, sind diese zeitlich entweder vorher oder hinterher, so dass mit konzentrierten Kräften auch bei den Demonstrationen aufgetreten werden kann.

Am 8. Juni findet in Leipzig auch eine Demonstration von „Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte“ statt: 14 Uhr, Willy-Brandt-Platz. Vor dort gibt es dann eine „Zubringerdemonstration“ zum Kundgebungsplatz der Großdemonstration und mit der Beteiligung an derselben als kämpferischer Block.

Bundesweiter Höhepunkt ist der Protest gegen den AfD-Parteitag in Essen am letzten Juni-Wochenende. Am gleichen Datum - am Sonntag - findet auch der Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses in Gelsenkirchen statt. Zu den Protesten mit Höhepunkt am Samstag werden bisher etwa 75.000 bis 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die MLPD wird die eigenständige Aktivität im Rahmen des Internationalistischen Bündnisses mit der Teilnahme an der Großdemo verbinden. In NRW wird die MLPD dazu breit mobilisieren. Starke Delegationen zum Bündniskongress aus allen Landesverbänden sollen auch an der Demonstration teilnehmen und das Wochenende als Ensemble planen.

Am 31. Mai ist FFF-Aktionstag in Deutschland. Die meisten FFF-Demonstrationen beginnen um 16 Uhr oder 14 Uhr. Der FFF-Aktionstag ist in vielen Städten ausdrücklich auch antifaschistisch ausgerichtet ist (z.B. Münster, Coesfeld, Lübeck, Wuppertal, Saarbrücken).