„Nie wieder“ sagen, jetzt ist es an der Zeit!

Am Montag, dem 20. Mai, haben einige junge Menschen auf einer von Universitätsstudenten organisierten Feier auf der Insel Sylt im Norden Deutschlands mit Parolen wie „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ und Hitlergrüßen große Empörung in der Gesellschaft ausgelöst.

In den darauffolgenden Tagen wurde deutlich, dass dieser rassistische Stil und dieses Verständnis nicht auf diese Aktion beschränkt blieben. In Nagold, im Bundesland Baden-Württemberg, wurden bei einer Party in einem Bus ähnliche rassistische Parolen gerufen und auf den Straßen faschistische Hitlergrüße gezeigt. Am Sonntag wurde in Offenbach am Main, Hessen, während eines Fußballspiels eine Gruppe von Fans in der Nähe der Polizei mit denselben Parolen und Hitlergrüßen gesichtet. Sie lobten Hitler und provozierten die Menge.

Trotz des Verbots dieser Parolen und des Hitlergrußes hat die Polizei auf dieses Geschehen vor ihren Augen nicht reagiert und keine Maßnahmen ergriffen. Wir verurteilen dieses Verhalten der Polizei aufs Schärfste und fordern eine Untersuchung gegen sie.

Diese Welle breitet sich am 30. Mai zunehmend in vielen Städten Deutschlands aus. Es ist offensichtlich, dass diese Aktionen kein Zufall sind, sondern eine geplante, organisierte Kette von Aktionen!

Wir von ATIF sehen diesen faschistisch-rassistischen Ansatz mit Wut, verurteilen ihn scharf und finden dieses Verhalten inakzeptabel!

Die diskriminierende und ausgrenzende Sprache der deutschen Politik, die Straflosigkeit der Täter oder die Belohnung mit sehr geringen Strafen tragen maßgeblich zu dieser rassistischen Atmosphäre bei! Auch dass all diese rassistischen Aktionen in den Mainstream-Medien wenig Beachtung finden und in der politischen Agenda kaum vorkommen, sind weitere ermutigende Faktoren für die Täter.

Diese gerufenen Parolen und gezeigten Symbole sind gesetzlich verboten. Dennoch führen ihre Ausführung und der Gesetzesverstoß zu Spaltung und Misstrauen in der Gesellschaft.

Dies kann nicht als unwichtige Aktion einiger Betrunkener abgetan werden! Sie wurde weder mitten in der Nacht noch im Morgengrauen im betrunkenen Zustand durchgeführt, sondern im Gegenteil, bewusst und geplant am helllichten Tag!

Dies ist das Ergebnis der seit langem unberührten faschistischen AfD und der diskriminierenden Sprache auf dieser Ebene der Politiker, die die Gesellschaft vergiftet hat. Dies ist nicht das Problem einer Region, sondern eines ganzen Landes und seiner Gesellschaft.

Die deutsche Regierung, die zu den Massakern in Palästina schweigt, erklärt bei jeder Gelegenheit ihre Unterstützung für das besetzende, zionistische Israel. Während die Proteste gegen die Massaker an der palästinensischen Bevölkerung verboten werden, werden die faschistischen Demonstrationen der rassistischen AfD ignoriert. Die in die deutsche Gesellschaft gesäten Samen des Rassismus und die Verbreitung faschistischer Ideologien mit verschiedenen Mitteln schaffen bei Flüchtlingen und Migranten tiefe Angst und Zukunftssorgen.

Wir von ATIF sagen: Es ist an der Zeit, „Nie wieder“ zu sagen, und rufen alle Teile der Gesellschaft dazu auf, sich mutig der antirassistischen-antiimperialistischen Einheit gegen diesen aufkommenden rassistisch-faschistischen Anstieg entgegenzustellen.

Jetzt ist die Zeit zu handeln, nicht zu reden oder sich zu beklagen!

Es lebe die Gleichheit und Geschwisterlichkeit der Völker und aller Identitäten!

Nieder mit jeder Art von Rassismus und Faschismus!

ATİF - Föderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Deutschland

Hier die Pressemitteilung auf Türkisch

„Bir daha asla“ demenin tam zamanı!



20 Mayıs Pazartesi Günü̈ Almanya’nın kuzeyindeki Sylt adasında Üniversiteli gençlerin düzenlediği partide, bir kısım gencin “Almanya Almanların yabancılar dışarı” sloganı atarak, Hitler selamları yapmaları toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılandı.



Takip eden günler de görüldü̈ ki; bu ırkçı tarz ve anlayış yalnızca bu eylemle sınırlı kalmadı. Baden- Wüttenberg eyaletine bağlı Nagold’ta yine otobüste düzenlenen bir partiden sokaklara doğru benzeri ırkçı sloganlar atılmış ve faşist Hitler selamı verilerek sokaklarda dolaşmışlardır. Yine pazar günü̈ Hessen’e bağlı Offenbach Main şehrinde bir futbol karşılaşmasında bir gurup taraftar polisin hemen dibinde aynı sloganlarla Hitler selamı vermiş, faşist Hitler’in adını anarak kutsamış ve kitleyi tahrik etmiştir. Polisin hemen önünde yaşanan bu olay karşısında, bu sloganların ve Hitler selamının yasak olmasına rağmen polis hiçbir tepki vermemiş ve müdahalede bulunmamıştır. Polisin bu tutumunu şiddetle kınıyor ve haklarında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.



Bu dalga bugün (30.05.2024) giderek Almanya’nın birçok şehrine yayılmaya başlamıştır. Görülen o ki; bu eylemler asla tesadüf değil, planlı, organize bir eylemler zinciridir!



ATİF olarak bu faşist-ırkçı anlayışı ve tarzı öfkeyle karşılıyor, şiddetle kınıyor ve bu tutumu kabul edilemez buluyoruz!



Siyasetin ayrımcı, ötekileştirici dili, bu suçlar ekseninde faillerin cezasız kalması ya da çok az bir ceza ile adeta ödüllendirilmesi bu ırkçı atmosferin oluşmasında büyük etkendir! Yine tüm bu ırkçı eylemlerin ana akım medyada çok yer almaması, siyasetin gündeminde çok cılız yer alması bunu cesaretlendiren diğer etkenlerdir.



Bu atılan slogan ve gösterilen semboller yasayla engellenmiştir. Buna rağmen bunların yapılması, yasanın ihlali olmasıyla birlikte toplumda bir bölünmeye, güvensizliğe yol açmaktadır.



Bu birkaç sarhoşun yaptığı eylem olarak önemsizleştirilip geçiştirilemez! Kaldı ki; bu ne gece yarısı ne de sabaha karşı sarhoşluk halinde yapılmıştır, aksine gün ortasında son derece bilinçli, planlı yapılmış bir eylemdir!

Bu, uzun yıllardır dokunulmayan faşist AFD ve o düzeyde siyasilerin kullandığı ayrımcı dilin toplumu zehirlemiş halidir. Bu bir bölgenin değil, bütün bir ülkenin ve onun toplumunun sorunudur.



Filistin ‘deki katliamlara sessiz kalan Almanya hükûmeti, her fırsatta işgalci, Siyonist İsrail’in yanında olduğu belirtmektedir. Filistin halkına yönelik katliamları protesto etmek yasaklanırken, ırkçı AFD‘nin faşizan gösterileri görmezden gelinmektedir. Almanya toplumunun içerisinde serpiştirilen ırkçılık tohumu ve faşist ideolojilerin farklı araçlarla yaygınlaştırılması, mülteci ve göçmen kitlelerde derin bir korku ve gelecek kaygısı yaratmaktadır.



Bizler ATİF olarak, bir daha asla demenin tam zamanı diyerek toplumun tüm kesimlerini antifaşist, anti-emperyalist cephede birlikte oluşan bu ırkçı-faşist yükselmeye cesaretle karşı durmaya çağırıyoruz.



Şimdi konuşmanın, yakınmanın değil sokaklara inmenin, eylemin zamanıdır!



Yaşasın halkların, tüm kimliklerin eşitliği ve kardeşliği



Kahrolsun her türden gericilik ve faşizm!



ATİF- Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu