Noch fünf Tage bis zum Live-Talk mit Monika Gärtner-Engel

Am 2. Juni, um 18 Uhr, beginnt der Rote Fahne Live-Talk und kann auf Youtube angesehen werden. Es werden viele interessante Fragen behandelt: Warum will die MLPD die AfD verbieten? Warum ist die MLPD für den Sozialismus – ist der nicht gescheitert? Warum zieht die MLPD mit einem Buch in den Wahlkampf? Die Europawahl wird Thema sein, genauso wie die Weltkriegsgefahr und die globale Umweltkatastrophe. Natürlich wird auch zum echten Sozialismus gesprochen und es werden die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer beantwortet.

Also: Alles Gründe, sich dieses Highlight im Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD nicht entgehen zu lassen.

Hier geht es zu einem Video, in dem Monika Gärtner-Engel die Zuseherinnen und Zuseher herzlich zum Live-Talk einlädt.

Hier der Link zum Live-Talk.