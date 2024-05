Palästina – jetzt

Erinnert sei an die Zwangsräumung von elf Stadtvierteln und 531 Dörfern, von denen viele dem Erdboden gleichgemacht wurden. Unvorstellbar. 800.000 Menschen mussten fliehen.

Bereits 1938 äußerte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels: „Ich bin für Zwangsumsiedlung, darin sehe ich nichts Unmoralisches!“. Nach weltweiten massenhaften Protesten gegen den an eine ethnische Säuberung grenzenden Krieg Israels im Gazastreifen wird mit der Anerkennung Palästinas und damit der Zweistaatenlösung konkret etwas für eine mögliche Friedenslösung getan. Unsere besondere Verantwortung besteht nicht im bedingungslosen Bekenntnis zu Israel, sondern auch in einer Haltung für das, was die zionistische Bewegung und später der Staat Israel den Palästinensern jahrzehntelang angetan haben. Wer im Nahen Osten Frieden wirklich will, muss sich für einen demokratischen Staat im historischen Palästina einsetzen und die Rückkehr der Palästinenser unterstützen.