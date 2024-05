Schwere Wetterkatastrophe

Papua-Neuguinea: Erdrutsch hat 2000 Menschen lebendig unter sich begraben

Der nationale Katastrophenschutz von Papua-Neuguinea schrieb heute früh in einem Brief an das UN-Büro in der Hauptstadt Port Moresby: „Der Erdrutsch hat mehr als 2000 Menschen lebendig unter sich begraben und große Zerstörungen angerichtet.“