Realsatire des ZDF

Also ein glasklares Ja und Nein auf die gleiche Frage. [2]

Diese – nun ja – Eigentümlichkeit hat einen Grund. Denn das ZDF muss sich rechtfertigen, und zwar in zwei Richtungen. So hat das ZDF einen Wahlspot der faschistischen Partei „Die Heimat“ ausgestrahlt. Volksverhetzend hieß es dort unter anderem, dass Menschen auf der Flucht „unser Land überrennen“ würden. Obwohl es hier eindeutig geboten war, greift das ZDF nicht ein. Bringt ja die Rechtsentwicklung voran.

Den Wahlspot der MLPD hat das ZDF dagegen zensiert und schreibt: „In einem Wahlwerbespot der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) wurde in einer Sequenz das Cover eines Buches eingeblendet, welches im Handel käuflich erworben werden kann.“ Nein – ein Buch kann im Handel erworben werden! So etwas! Titel und Autor nennt das ZDF nicht, das soll ja gerade nicht bekannt werden. Es geht im das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" von Stefan Engel. Und dieses Buch rückt die MLPD in den Mittelpunkt des Europawahlkampfs, gegen die Verwirrung durch rechte Klimaleugner, gegen das Schönreden der Lage durch die Regierung usw. Gesendet werden konnte er nur, weil die MLPD eine Einblendung über das Buch machte, dass die Passage zensiert wurde. So bestimmte also das ZDF über den Inhalt des Spots mit …

Allerdings macht das die Leute nur noch mehr neugierig – hier alle Infos zu dem zensierten Buch: https://www.youtube.com/watch?v=Am0B9rbxeMI