Rückrufaktion: Kartoffeln mit Pestiziden verseucht

In New York beteiligten sich am Freitag mindestens 1.000 Schülerinnen und Schüler von mehreren High Schools an einem Protest gegen den Krieg in Gaza und demonstrierten für ein freies Palästina und einen sofortigen Waffenstillstand. Aufgerufen dazu hatten die Organisationen Desis Rising Up and Moving (DRUM), Palestine Youth Movement, Teachers Unite, NYC Educators for Palestine, Al-Awda New York und Movement for More. In Sprechchören forderten die Demonstranten auch den Abriss aller Trennmauern (“From Palestine to Mexico, all the walls have got to go"). Gefordert wurde auch, dass alle Repressionen gegen Lehrer und Schüler, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, beendet werden.