Schon wieder Starkregen und Überschwemmungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für große Teile Baden-Württembergs und Bayerns Unwetterwarnungen heraus. Regenfälle von bis zu 150 Liter pro Quadratmeter sind möglich - es regnet vom heutigen Freitag bis in die Nacht auf Montag. Auch in Thüringen, Sachsen und dem südlichen Sachsen-Anhalt droht Dauerregen. Nach Angaben des DWD kann Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen, Unterführungen sowie gewässernahen Gebäuden drohen. Auch Erdrutsche seien möglich.

Der Deutsche Feuerwehrverband warnt: Die Gefahren bei überfluteten Straßen und Wegen nicht unterschätzen! "Immer wieder werden die Feuerwehren etwa zu Unterführungen alarmiert, in denen Fahrzeuge steckengeblieben sind." Oft sei der Wasserstand höher und die Strömung stärker als gedacht. Vor allem dort, wo es schon viel geregnet hat, ist die Gefahr von Überflutungen groß. Das sollte man unbedingt beherzigen! Vielerorts wurden in Städten, Gemeinden und an Talsperren Vorbereitungen getroffen. Feuerwehren und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind unermüdlich im Einsatz. Grundlegende Verbesserungen des Hochwasserschutzes gibt es jedoch nach wie vor kaum.

Ein schwerfälliges Norditalien-Tief mit schwülwarmer Gewitterluft bringt den Dauerregen. Es herrscht eine sogenannte Vb-Wetterlage (V steht für die römische Zahl Fünf). Solche Wetterlagen gab und gibt es tatsächlich immer wieder. Die Häufung von Extremwettern, langanhaltenden Tiefdruckgebieten und dramatischen Auswirkungen jedoch tragen die Handschrift der begonnenen globalen Umweltkatastrophe: Das ganze System der Jetwinde gestört, Tiefs, die sich nur langsam bewegen, mehr Wasser in der Luft, befeuert durch die Erderhitzung und beschleunigte Erwärmung der Meere. Es wird immer dringlicher, den Umweltkampf zu verstärken, für Sofortmaßnahmen auf Kosten der Monopole zu kämpfen und sich für den echten Sozialismus einzusetzen.

Milch und Brot für Mathare

In Nairobi traf eine regionale Unwetterkatastrophe die Menschen noch viel härter als bisher bei uns. Im Slum Mathare haben sie all ihr Hab und Gut verloren. Heute denken wir an sie und rufen nochnmals zur befristeten Spendenkampagne "Milch und Brot für Mathare" auf. Spenden unter dem Stichwort "Milch und Brot" bitte auf das Konto von Solidarität International (SI) e.V. IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

Der Spendenaufruf für Mathare und weitere Informationen zu Kenia sind zu finden auf der Homepage von SI