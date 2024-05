Seoul: Samsung-Arbeiter demonstrieren und kündigen Streik an

Vergangenen Freitag versammelten sich mehr als 2.000 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter von Samsung Electronics in der südkoreanischen Hauptstadt und forderten lautstark eine bessere Bezahlung. Im Verlauf der vergangenen zwei Jahre ist die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder bei Samsung Electronics auf 28.000 gestiegen, das entspricht rund 20 Prozent der Beschäftigten. Die Gewerkschaft konzentriert sich stark auf die jungen Arbeiter zwischen 20 und 30 Jahren. Sie fordert in den aktuellen Tarifverhandlungen Lohnerhöhungen und einen freien Tag zusätzlich. Am Mittwoch hat die Gewerkschaft National Samsung Electronics Union nun erstmals in der Geschichte des Konzerns für den 7. Juni zum Streik aufgerufen.