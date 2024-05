Ukrainekrieg

Skrupellose Svenja Schulze

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat am 10. Mai in Lwiw die größte Werkstatt zur Herstellung von Prothesen für Kriegsverletzte in der Ukraine eröffnet. Gefördert wird diese von der BRD mit 1,8 Millionen Euro.

Korrespondenz aus Kassel