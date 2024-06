Sommer, Marx und Sommercamp

„Steffi und Micha - Unternehmen Zeltlager“ von Monika Gärtner-Engel

"Das verstehst du nicht! Frag nicht immer dazwischen, wenn Erwachsene reden!" Diese Sätze kann Steffi nicht ausstehen. Sie will wissen, warum Papa arbeitslos werden soll! Sie will nicht den Mund halten, wenn einer an die Mauer des Schulhauses gesprüht hat: "Ausländer raus". Und - sie will mit auf das Kindercamp der ROTFÜCHSE. Aber Papa sagt strikt: "Nein!" Zusammen mit Micha, ihrem Freund, heckt Steffi einen tollen Plan aus … .

Buchausgabe: 124 Seiten, Preis: 3,60 Euro, ISBN: 978-3-88021-175-9

Das Buch „Mohr und die Raben von London“ ist ein lesenswertes Buch!

Es handelt von der krassen Ausbeutung der Kinder in der Spinnerei-Industrie in England im 19. Jahrhundert und davon, wie Arbeiterfamilien in drastische Notlagen getrieben werden, sogar so weit, dass die schwangere Mutter, die auch Fabrikarbeiterin ist, kein Bett hat, um sich auszuruhen.

„Mohr“ ist ein Mann, der in echt Karl Marx heißt, und der voll auf der Seite der Arbeiter steht. Er arbeitet eng mit einem Fabrik-Kontrolleur zusammen, der mithilfe der ihm vertrauenden Kinder Joe und Becky Informationen über Vorkommnisse, wie illegale Nachtschichten der Kinder oder weitere üble Dinge weitergibt und einige Schutzregelungen durchdrückt, was den Fabrikbesitzern ein Dorn im Auge ist. Die Spinnereifabrikanten arbeiten mit ganz üblen Typen als Vorgesetzten, die keine Menschlichkeit zulassen und mit offener Unterdrückung ihre Macht ausüben.

In der Familie von Mohr, die aus seinen Kindern und seiner Frau besteht, sowie einer vertrauten Haushälterin, wird mit einem sehr fröhlichen Humor und viel Fantasie und kulturellem Niveau gelebt, trotz großer Armut und auch Schicksalsschlägen, wie dem Verlust des kleinen Sohnes. Die Kinder aus der Fabrik freunden sich mit den Töchtern von Mohr an, sie bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Hin und wieder kommt Friedrich Engels vorbei, der als Unterstützer der Familie und auch politischer Freund ein echter Lichtblick für die Kinder ist.

Dieses Buch kann man immer wieder lesen. Es bringt einen zum Lachen, spornt einen an und hilft, den Kampf für eine bessere Welt als Leitlinie zu verstehen. So endet das Buch, als Joe selber schon Enkel hat, ihnen davon erzählt und erste gesellschaftliche Erfolge der revolutionären Bewegung miterlebt und erst spät deren Sinn verstanden hat… .

Geschrieben von Ilse und Vilmos Korn. 480 Seiten, Buch 9,99 Euro, ISBN 978-3-359-02484-2

