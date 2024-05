Stahlarbeiter lassen sich nicht einschüchtern - Marikana solidarisch

Es ist den Streikenden untersagt, Streikposten aufzustellen, Beschäftigte zum Streik aufzufordern und sich in der Nähe der Werkstore aufzuhalten. Gegen Kabelo Ramokhathali, den NUMSA-Regionalsekretär, läuft eine Anzeige, wegen eines angeblichen Angriffes auf eine Streikbrecherin, und die Presse klagt, dass die Gewerkschaft unschuldige afrikanische Arbeiter in einem Streik opfere, der gewalttätig werden und das Eingreifen der Polizei erforderlich machen wird.

Der Streik geht dessen ungeachtet weiter!

Der Regionalsekretär von Numsa, Kabelo Ramokhathali, sagt bei einer Demonstration vor den Büros des Unternehmens in Meyerton: „Wir fordern die Wiedereinstellung der entlassenen Arbeiter. Wir fordern, dass der Arbeitgeber den Tarifvertrag einhält, das heißt einen Mindestlohn von 59,10 Rand, im Gegensatz zu 42 Rand. Drittens wollen wir, dass der Arbeitgeber den Arbeitsschutz einhält. Der Arbeitgeber muss sich an diese Forderungen halten, andernfalls werden wir den Streik intensivieren.“

Hier ein Interview mit Kabelo Ramokhathali im südafrikanischen Fernsehen.

Marikana solidarisch

Die Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft Marikana hat eine Solidaritätserklärung an die kämpfenden Belegschaften der Gewerkschaft Numsa geschickt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Numsa, Marikana, die Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft, sendet Euch herzliche Grüße und Solidarität für Euren mutigen Kampf. Auch die Stahlarbeiter in Deutschland kämpfen derzeit um ihre Arbeitsplätze. Der Thyssen-Krupp-Konzern will einen Teil seiner Stahlproduktion an einen tschechischen Investor verkaufen. Tausende von Arbeitsplätzen stehen auf dem Spiel.

In der Schlussresolution des 1. Weltkongresses der United Front wurde letztes Jahr erklärt, dass kein Kampf in der heutigen Welt allein stehen darf. In diesem Sinne habt ihr unsere volle Solidarität.

Irene Nierstenhöfer im Namen des Marikana-Vorstands.