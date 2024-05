Studienwoche selbstorganisiert

Herrlicher Sonnenschein, bezauberndes Spiel in Form und Farbe auf dem Wasser, Segelschiffe am Horizont, die Gerüche des Meeres, verlockende Speisen, Wind in jeglichem Verspieltheitsgrad … . Wie kann man da daheim sitzen und studieren? Wie findet man da Kraft, unseren Stand zu unterstützen? Danke, danke, danke! Ich bin sehr froh über eure Anwesenheit und habe eben jene Stunden gerne mit euch verbracht.

Ihr macht mir Mut, zeigt mir, dass es mit etwas Disziplin, gewachsen aus dem Bewusstsein, dass wir es schaffen können, möglich ist. Gute Heimreise, mit ganz vielen Erinnerungen im Gepäck!