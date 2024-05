Tausendste Unterschrift für die Wahlzulassung zur Landtagswahl gesammelt

1.000 beglaubigte Unterschriften sind notwendig. Nun müssen also noch einige Reserve-Unterschriften gesammelt werden. Auch die Unterschriftensammlung für die drei Direktkandidaten Stefan Engel im Wartburgkreis, Andreas Eifler in Sonneberg und Tassilo Timm in Erfurt steht kurz vor dem Abschluss und wird im Laufe der kommenden Woche beendet.

Die Stimmung bei den Einsätzen nach der Kommunalwahl am Sonntag, bei der AfD und CDU zulegen konnten, ist polarisiert. Der Sammel-Schnitt hat sich sprunghaft erhöht. So waren es insgesamt drei jüngere Leute, die nach der Ansprache "Echter Sozialismus statt AfD und Umweltkatastrophe" ohne weitere Diskussion sofort unterschrieben. Einer sagte: "Das waren die besten ersten sechs Worte, die ich bei einer Ansprache gehört habe - bei dieser Umfrage mache ich mit". Dass es dann nicht um eine Umfrage ging, sondern um die Unterschrift für die Wahlzulassung, war für ihn auch okay. Offenbar fühlen sich viele jüngere Leute nun erst recht herausgefordert, gegen die Rechtsentwicklung aktiv zu werden. Zur gesellschaftlichen Alternative des Sozialismus kamen von dieser Gruppe weniger antikommunistische Vorbehalte als früher.

Gleichzeitig kamen mehr rechte Sprüche von AfD-beeinflussten Leuten und waren mit ihnen weniger Diskussionen möglich als früher. Bei einem Betriebseinsatz bei Siemens in Erfurt gestern morgen war die Abnahmequote der Wahlzeitung zur Europawahl mit ca. 10-20% so gering wie noch nie, ein jüngerer Kollege meinte: "Ich wünsche euch viel Erfolg! Die älteren hier wählen alle AfD".

Ein Kollege sagte verrückterweise: "ich habe AfD gewählt, weil ich dagegen bin, dass Ausländer nicht arbeiten dürfen. Es muss mehr für die Integration getan werden". Das heißt, er hat eigentlich eine fortschrittliche Kritik an der reaktionären Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, ist aber durch die gesellschaftliche Verwirrung von der AfD beeinflusst. Diesen komplizierten Kampf um die Denkweise werden wir in den nächsten Wochen weiter auswerten und weiter Argumente entwickeln, um mit voller Optimismus in die Landtagswahlen zu starten, um damit dem Sozialismus zu einem neuen Ansehen zu verhelfen und dafür viele Menschen für eine organisierte Zusammenarbeit zu gewinnen.