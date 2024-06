US-Präsidentschaftswahl

Jury spricht Trump in allen Punkten schuldig

New York vs. Trump: Der faschistische Ex-Präsident und Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde vorgestern von der Jury vor dem Geschwornengericht in New York in allen 34 Anklagepunkten einstimmig für schuldig befunden. In den USA nannte man es den "Hush-Money-Trial" - den Schweigegeld-Prozess.

fu