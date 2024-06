UN: Einschränkungen für afghanische Mädchen werden Kinderehen um 25 Prozent erhöhen

Einem zweiseitigen Bericht der UN zufolge wird die Fortsetzung der Beschränkungen für Frauen und Mädchen durch die Taliban die Zahl der Kinderehen um 25 Prozent und die Zahl der frühen Geburten um 45 Prozent erhöhen.

Laut einem gemeinsamen Bericht der UN-Agenturen haben afghanische Frauen den Kampf für ihr Recht auf ein Leben in Würde trotz der ihnen von den Taliban auferlegten Einschränkungen nicht aufgegeben. ...

Derzeit halten 82 Prozent der afghanischen Frauen ihren psychischen Gesundheitszustand für schlecht, heißt es in dem Bericht.

Weiter hieß es, Afghanistan sei das einzige Land der Welt, in dem Mädchen der Schulbesuch nach der sechsten Klasse untersagt sei. Darüber hinaus sei es afghanischen Frauen verboten, Universitäten zu besuchen, heißt es in einem Bericht von TOLO News. ...

In dem Bericht der UN heißt es: „Afghanische Frauen gründen noch immer zivilgesellschaftliche Organisationen, betreiben noch immer Geschäfte und bieten ihren Gemeinden Dienstleistungen an. Und was am wichtigsten ist: Afghanische Frauen finden weiterhin Wege, der internationalen Gemeinschaft ihre Forderungen klarzumachen.“

UN Women, die Internationale Organisation für Migration (IOM) und die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) erklärten in dem Brief, dass die afghanischen Frauen die internationale Gemeinschaft auffordern, ihr Augenmerk weiterhin auf die Lage in Afghanistan zu richten und die Rechte der Frauen wiederherzustellen, darunter das Recht auf Bildung und Arbeit sowie die Teilhabe der Frauen an öffentlichen Entscheidungsprozessen.

Inzwischen haben mehrere Analysten erklärt, dass es weltweit keine Politik gibt, um diese Einschränkungen anzugehen. Der politische Analyst Nesar Ahmad Sherzai betonte, dass Zwangsheiraten nur ein kleiner Teil der Hindernisse sind, die Mädchen daran hindern, ihre Ausbildung fortzusetzen.

"Zwangsheiraten können als ein sehr kleiner Teil der Hindernisse betrachtet werden, die Mädchen daran hindern, ihre Ausbildung fortzusetzen, aber die Behauptungen der Frauenabteilung der Vereinten Nationen sind nicht so. Die Vereinten Nationen, glaubwürdige internationale Institutionen und Großmächte kennen die wichtigsten und bedeutendsten Hindernisse für die Ausbildung von Mädchen, aber sie verschwenden Zeit. Sie haben keine grundlegende und prinzipielle Arbeit in Angriff genommen, um diese Einschränkungen für die Mädchen und Frauen Afghanistans zu beseitigen", zitierte TOLO News Nesar Ahmad Sherzai.

Soraya Paikan, eine Frauenrechtsaktivistin, sagte: „Nachdem die Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen eingeschränkt wurden und ihnen einiges vorenthalten wurde, zwingen Familien ihre Töchter erneut zur Heirat. Dies widerspricht den Grundsätzen und dem Zivilrecht Afghanistans, das das Mindestheiratsalter für Mädchen auf 16 Jahre festlegt“, berichtete TOLO News.

Zuvor hatten mehrere Länder, darunter die USA, die Aufhebung der Einreiseverbote für Frauen in Afghanistan gefordert und erklärt, dass die Taliban so lange nicht offiziell anerkannt würden, bis die Rechte der Frauen gewahrt würden.