Unterdrücktes Buch im Buchhandel?

Wir rechneten im Vorfeld mit mehr Skepsis oder Zurückhaltung und waren positiv überrascht. Meist genügte eine ganz kurze Ansprache über ein wissenschaftliches Buch mit einem einzigartigen Kampfprogramm; die Frage des echten Sozialismus wurde nie ausgespart.

So erinnerte sich am Samstag in einer kleineren Buchhandlung mit Café-Charakter der Chef daran, dass er dieses Buch (den 2014 erschienenen grundlegenden Band, "Katastrophenalarm!) doch schon vor vielen Jahren hier in seinem Laden hatte. Er ging kurz an den Computer, schaute nach, ob es beim Grossisten gelistet ist, kam zurück und als wir ihm anboten, je ein Exemplar des Gesamtbandes und des Ergänzungsbandes da zu lassen, sagte er: "Ich habe je eines schon grade bestellt“.

Bei den drei anderen Buchhandlungen ließen wir, wie üblich in dieser Branche, je ein Buch da. Eine Buchhändlerin in einem größeren Laden war inhaltlich sehr an diesem Thema interessiert. Auf die Frage, ob das Buch irgendwo im Regal verschwinden würde, sagte sie, dass sie plane, einen extra Tisch zur Umwelt zu machen. Wir werden sehen, bei allen wieder vorbeischauen, auch ein Buch dort mal kaufen und Kontakt halten. Im Frauenbuchladen legen sie den Flyer aus, dem Chef eines weiteren kleinen Ladens war nur wichtig, dass das kein christliches Buch oder von einem christlichen Verlag sei.

Jetzt planen wir in Reutlingen, mit ganz wenigen Buchhandlungen, von diesen positiven Erfahrungen ausgehend andere Genossen in diese spannende Tätigkeit einzuführen, nach dem Motto voneinander lernen. Wichtig war immer, großzügig das Buch da zu lassen, ohne Bezahlung oder Quittierung zu verlangen. Wenn dieses Buch breit in die Läden kommt, unterstützt das auch wieder unseren Verkauf in unserem Umfeld, bei Ständen usw. und so wird das Buch mehr beachtet werden. Mit dieser Erfahrung wollen wir auch die Büchereien, auch die Unibibliothek aufsuchen.