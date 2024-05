Wirbel um Rote Fahne auf Protest der Letzten Generation

Der Bericht im SWR, dass eine rote Fahne getragen wurde - wahrscheinlich von der MLPD (wem sonst!?) - die vom Verfassungsschutz beobachtet werde, löste einige Diskussion aus. Der Sprecher der Letzten Generation kritisierte daraufhin den Journalisten und forderte ihn auf, sauber zu recherchieren, und den Bericht zu ändern. Und tatsächlich setzte er folgende Richtigstellung am 19.5. im SWR durch:

„Verwirrung um Rote Fahne auf Demozug

Eine Demonstration vor dem Flughafen und dem General Aviation Terminal für Privatjets (GAT) mit rund 75 Menschen blieb friedlich und ohne weitere Zwischenfälle. Ein Teilnehmer schwenkte eine rote Fahne. Um seinen Hintergrund gab es Verwirrung. Am Abend hatte ein Sprecher der Organisation "Letzte Generation" dem SWR gesagt, es handelte sich wohl um einen Vertreter der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD).

Am Sonntag korrigierte der Sprecher seine Einschätzung. Statt um Parteivertreter der MLPD habe es sich bei dem Fahnenträger und einer Mitstreiterin um "Clowns" gehandelt, die mit dieser Aktionsform Proteste deeskalieren möchten. Die beiden "Clowns" seien in Stuttgart bekannt und würden auch an S21-Demonstrationen teilnehmen. "Clown und Clownine tragen die rote Fahne bei Protesten, weil sie für das Handeln und Veränderung steht", sagte der Sprecher.

Die rote Fahne sei ein politisches Identifikationsemblem sozialdemokratischer, sozialistischer und kommunistischer Bewegungen, Organisationen oder Staaten. Sie sei auch ein Traditionselement der internationalen Sozialdemokratie sowie der Arbeiterbewegung.“

