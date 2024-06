Achtung Verleumdung!

Ein aufmerksamer Leser von Rote Fahne News fand unter dem Tweet zum Artikel „Endspurt in der Spendensammlung ‚Brot und Milch für die Kinder von Mathare'“ (mehr dazu hier) auf X den Post einer „Kommunistischen Partei Kenia“. Diese distanziert sich mit diesem Post auf Englisch vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kenia, Benedict Wachira. Der Leser informierte umgehend die Rote-Fahne-Redaktion, die die Information an die Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR, Monika Gärtner-Engel, weitergab.

Dank ihr lässt sich dieser merkwürdige Vorgang jetzt schnell aufklären: Bei der sogenannten Kommunistischen Partei Kenia, die hinter dem Post steckt, handelt es sich um eine liquidatorische Abspaltung der CPK, die den revolutionären Kurs der Partei verlassen hat und auf den revisionistischen Kurs der Kommunistischen Partei Chinas übergegangen ist. So führt diese Abspaltung unter anderem eine Xi-Jinping-Studienkampagne durch.

So sehr die richtige und einzig wahre Kommunistische Partei Kenias und ihr Generalsekretär Benedict Wachira zu beglückwünschen sind, dass solche Leute in ihrer Partei kein Unwesen mehr treiben können, so sehr ist es unverschämt und unredlich, unter dem Namen „Kommunistische Partei Kenia“ revisionistische Sumpfblüten zu verbreiten, zu spalten und Revolutionäre wie Benedict Wachira zu verleumden. Sie bezichtigen ihn, sich dem reaktionären Kurs des kenianischen Präsidenten William Ruto anzunähern. Monika Gärtner-Engel konnte sich im Rahmen der ICOR-Afrikakonferenz, an der sie teilnahm, von der kämpferischen sozialistischen Politik der CPK und von Benedict Wachira persönlich überzeugen.

Rote Fahne News macht deshalb diesen Vorgang bekannt, verurteilt die liquidatorischen Spalter und spricht Benedict Wachira ihre volle Solidarität aus.