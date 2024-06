Austrittswelle aus der Thüringer AfD

Seit einer Woche streiken im US-Bundesstaat Wisconsin rund 800 Kranführung und andere Baumaschinenführer für einen neuen Tarifvertrag. Der Streik unter der Führung der Gewerkschaft International Union of Operating Engineers legt bislang 18 Baustellen lahm in zahlreichen Städten, darunter Milwaukee, Racine, Kenosha und Ozaukee. Es ist der erste größere Streik in der Bauindustrie in Wisconsin innerhalb der vergangenen 20 Jahre. Die Bauarbeiter fordern vor allem angemessene Lohnerhöhungen angesichts eines Aufschwungs in der Bauindustrie und hohen Anforderungen an die Bauarbeiter.