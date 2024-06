Faschistischer Anschlag in Rheydt

Bei Vernichtungs“phantasien“ bleibt es nicht!

Am 3. Juni veröffentlichte "Rote Fahne News" diese Kurzmeldung: „Nach einer Meldung des Spiegel haben Mitglieder der 'Jungen Nationalisten', also der Jugendorganisation der faschistischen 'Heimat' (ehemals NPD) in einem internen Chat in Antisemitismus und Vernichtungsfantasien geschwelgt“.

Korrespondenz aus Wuppertal