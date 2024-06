Gewerkschaft UAW beschuldigt Mercedes

„Beispiellose, illegale gewerkschaftsfeindliche Kampagne“

Nach ihrem Erfolg bei VW in Chattanooga ist die US-Gewerkschaft UAW vorerst mit dem Versuch gescheitert, auch die Beschäftigten bei Mercedes in den Werken Tuscaloosa und der Batteriefabrik in Bibb County vertreten zu dürfen. 56 Prozent der 4687 abgegebenen Stimmen (92 Prozent der Belegschaft) stimmten dagegen.

Von wb