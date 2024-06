Brüderliche und solidarische Grüße an die heutige Demonstration in Leipzig

Als Verantwortlicher von Standby me Lesbos sende ich allen Flüchtlingen und Demonstrantinnen und Demonstranten heute in Leipzig unsere solidarischen Grüße und Wünsche für eine erfolgreiche Demonstration.

Es freut unsere Herzen, dass ihr den Mut aufbringt, während der Europawahlen gegen diese Heuchler auf die Straße zu gehen. Überall, in allen europäischen Ländern, singen sie das gleiche Lied: „Geht wählen! Es geht um die Demokratie, um Menschrechte, um Freiheit.“

Gerade die Flüchtlinge erleben es am eigenen Leib, was für eine Demokratie die bürgerlichen Politiker meinen. Für sie ist Demokratie, die Flüchtlinge, die aus ihren Heimatländern fliehen müssen, in große Gefängnisse zu stecken so wie das neue Europäische Gefängnis in Lesbos. Die Flüchtlinge müssen ihre Heimatländer, ihre lieben Menschen verlassen, weil die Imperialisten ihre Lebensgrundlagen zerstören durch ihre Kriege, durch ihre Zerstörung der Umwelt. Das ist für sie Demokratie!

Diese Demonstration ist der Beweis, dass die Flüchtlinge kämpfen für das Recht auf menschenwürdiges Leben, für das Recht, arbeiten zu gehen, um ihre Kinder ernähren zu können, für das Recht auf Bildung und Freiheit und Flucht. Unsere Herzen sind bei Euch. Euer Kampf ist auch ein Kampf aller Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Eure Demonstration ist die beste Antwort auf die Europawahlen.

Hoch lebe die internationale Solidarität. Die Solidarität erneuert mit frischer Luft unsere Lungen!