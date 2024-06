Dritte Aufführung der Theaterrevue zum Hamburger Aufstand 1923

Am Samstag, den 8. Juni wird die Revue „Sie haben schon mal in den Abgrund geschaur“ nun zum dritten Mal in Hamburg aufgeführt. Sie ist Bestandteil des offiziellen Programms des Stadtteilfests „48 Stunden Wilhelmsburg“. Beginn ist um 17.30 in der Aula der Ganztagsschule Fährstraße 90 – Eintritt gegen Spende.

Der Hamburger Aufstand im Oktober 1923 war ein Massenaufstand gegen unerträgliche Massenarmut und Arbeitslosigkeit, Hyperinflation, Unterdrückung und faschistische Umtriebe. Er wurde von der KPD vorbereitet und geführt. Streiks und Massendemonstrationen prägten das Bild landesweit und es hatte sich eine revolutionäre Situation herausgebildet.

Die Revue entstand auf Initiative der Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt, von „Wilhelmsburg singt Arbeiterlieder“ und der Gruppe „Zukunftsmusik. Es entstand eine über einstündige lebendige und anspruchsvolle Revue mit Theaterszenen, Musik, Gedichten und Collagen. Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit – für Lehren heute und in der Zukunft. Die Revue erzählt die Geschichte und den Verlauf des Hamburger Aufstands, das Leben und den Kampf der Arbeiter und ihrer Familien. Ihre Sehnsucht nach einer freien sozialistischen Zukunft und die Höhen und Tiefen und Probleme ihres Aufstands – all das wird hier mitreißend auf die Bühzne gebracht.

Also: Nicht verpassen!