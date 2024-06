Subbotnik in Reichenbach

Ein "Lost place" für die Zukunft

„Lost Places“ nennt man romantische Gebäude, die - aktuell nicht bewohnt - sichtlich in die Jahre gekommen sind. Diesen Charme strahlt auch die Villa International in Reichenbach in der Oberlausitz aus.

Von der Landesleitung Elbe-Saale der MLPD