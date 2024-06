Leichtathletik-EM 2024

Ein Spitzensportereignis

Die 26. Leichtathletik-Europameisterschaft findet vom Freitag, 7. Juni bis Mittwoch, 12. Juni, in Rom statt. ARD und ZDF übertragen die Meisterschaften umfangreich im TV, im Livestream, in der ARD-Mediathek, daneben Sendungen zu den Highlights, Zusammenfassungen, Hintergründe etc.

Von cw