Essen: Kundgebung und Open-Air-Diskussion am Samstag

Die MLPD/Internationalistische Liste lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Kundgebung und Open-Air-Diskussion am Samstag, 8. Juni 2024, von 14 bis 16 Uhr auf dem Friedensplatz in Essen-City (vormals Kardinal-Hengsbach-Platz) ein.

Es sprechen die Essener Kandidierenden auf der Europawahl-Liste Gabi Fechtner (Listenplatz 2) und Roland Meister (Listenplatz 13), sowie Celina Jacobs aus Gelsenkirchen. Letztere ist 23 Jahre alt und wird besonders die Anliegen der Jugend ansprechen. Alle Kandidierenden werden für Fragen der Zuhöhrer und Zuhörerinnen zur Verfügung stehen.

„Die Veranstaltung richtet sich auch gegen die drastischen Zensurmaßnahmen, denen wir im Vorfeld der Europawahl ausgesetzt sind", so Roland Meister. „Wir laden alle ein, sich selbst ein Bild von uns zu machen."

„Natürlich rufen wir dazu auf, die Internationalistische Liste/MLPD (Liste 22) am 9. Juni zu wählen. Aber genau so wichtig ist, organisiert politisch aktiv zu werden", so Roland Meister weiter. Als Nahost-Experte wird er auch auf die dramatische Entwicklung in Palästina und die Rolle der deutschen Regierung eingehen.

Aktuell bereits die dritte „Jahrhundertflut" in Deutschland: „Die Menschheit darf nicht in einer globalen Umweltkatastrophe, einem Dritten Welkrieg oder faschistischer Barbarei untergehen! Ein echter Sozialismus – das ist die Lösung für die heutigen Menschheitsprobleme!", so die polarisierende Aussage im 10-Punkte-Programm zur Euopawahl. Entsprechend fördert die Veranstaltung eine offene Diskussion über gesellschaftliche Alternativen zum herrschenden Weltsystem und fordert eine Politik, welche die Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellt.



Pressevertreter sind herzlich eingeladen, über die Veranstaltung zu berichten. Weitere Informationen und Interview-Partner vor Ort werden gerne bereitgestellt.