Faschistischer Gewalttäter in Diensten der AfD-Fraktion

Nach einer Meldung des Spiegel haben Mitglieder der „Jungen Nationalisten“, also der Jugendorganisation der faschistischen „Heimat“ (ehemals NPD) in einem internen Chat in Antisemitismus und Vernichtungsfantasien geschwelgt. So findet sich das „N-Wort“ inflationär. Menschen werden als „Kanaken“ beschimpft. Der Thüringer Verfassungsschutzchef Stephan Kramer wird als „dieser dumme Jude“ tituliert. Die „Stolpersteine“, die an die Opfer des faschistischen Massenmordes Ende der 1930er- und in den 1940er-Jahren erinnern, werden bespuckt, bzw. es wird darüber nachgedacht, wie man sie zertrümmern könnte. Für Behinderte wird die Euthanasie gefordert. All das zeigt die Menschenverachtung der Faschisten. Deshalb: Kein Fußbreit den Faschisten! Verbot aller faschistischen Organisationen auf Grundlage des Potsdamer Abkommens!