Fragen in jeder Altersklasse - beim Wahlkampfabschluss

Eingeladen hatten die Genossinnen und Genossen zur Open-Air-Diskussion mit ihrem Landesvorsitzenden, Jörg Weidemann, der auch auf der Kandidatenliste zur Europawahl steht. Und der kam ganz schön ins Schwitzen. Nicht wegen der Fragen, sondern wegen des prächtigen Sonnenscheins.

Fragen kamen von Menschen jeden Alters: von angehenden Rotfüchsen, die wissen wollten, was die MLPD gegen Kinderarmut machen will; von Rentnerinnen, die interessierte, warum der Sozialismus nach Meinung der MLPD "echt" sein müsse; dem Gewerkschafter, der nach der Haltung zum Streikrecht fragte.

Auffällig war, wie selbstbewusst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion auftraten. "Ihr hättet mich gar nicht einladen müssen", merkte Jörg Weidemann in der Schlussrunde an. "Ihr habt doch selbst alle bestens argumentiert". Auch als eine Truppe Trump-Anhänger oder ein aggressiver Faschist sich einmischte, ließ sich niemand den Schneid abkaufen.

Ein Kollege warb in vier Sprachen für die am Nachmittag stattfindende "Brandmauer"-Demonstration gegen die AfD und gegen Rassismus. Klar, dass die MLPD auch dort dabei ist. Aber Jörg Weidemann gab dem Kollegen gleichzeitig mit auf den Weg, dort mit wachem Verstand hinzugehen: "Du wirst dort auch viel Heuchelei hören. Redner der Regierung, die gegen Rassismus reden, aber jetzt Leute an die Taliban abschieben wollen. Oder von der CDU, die sich in Magdeburg mit dem Slogan 'Magdeburg zuerst" als billige AfD-Kopie präsentiert."

Schade, dass der Wahlkampf jetzt schon wieder vorbei ist, dachten die einen. Andere freuen sich schon darauf, die Genossinnen und Genossen in Thüringen im anstehenden Landtagswahlkampf zu unterstützen