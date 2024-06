Gruß an die Demonstration des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität am 8. Juni

Rote Fahne News hat am 31. Mai den Demonstrationsaufruf veröffentlicht: Alle Menschen werden Brüder? Von wegen! Stoppt GEAS! Auch das Internationalistische Bündnis mobilisiert zu dieser Demonstration.

Nach Leipzig ein Gruß von Mitgliedern und Sympathisanten aus dem Ortsverband Sonnenberg/Chemnitz der Linke:

Liebe Kämpferinnen und Kämpfer sowie Sympathisantinnen für ungeteilte Menschenrechte!

Es ist überaus wohltuend zu wissen, dass es Euch gibt und dass Ihr so engagiert für den Erhalt eines vorurteilsfreien und zutiefst menschlichen Asylrechts kämpft.

Mit der »GEAS-Reform« des Europäischen Parlaments vom 10. April haben die Mehrzahl der Abgeordneten ihr wahres "Asyl-Verständnis" gezeigt und damit offenbar gemacht, was ihnen Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe wert sind. An deren Stelle treten unbarmherzige Härte gegenüber denen, die in ihrer politischen und sozialen Not Hilfe und Unterstützung in Europa suchen. Zehntausende Tote an den Grenzen der Werte-Union und im Mittelmeer rühren Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht an - ganz im Gegenteil. Es werden wohlfeile Sonntagsreden bzw. Wahlreden gehalten und dabei die Augen vor der Not und dem Elend der Asylsuchenden geschlossen. Welch abgrundtiefe Heuchelei!

Am kommenden Sonntag haben wir die Chance, mit unserer Stimmabgabe die Kandidatinnen und Kandidaten für das Europäische Parlament zu wählen, die sich aktiv und kompromisslos für ein gerechtes und menschliches Asylrecht einsetzen.

In Gedanken fest an Eurer Seite und ganz herzliche Grüße

Dietmar Lehmann und Raimon Brete aus Chemnitz