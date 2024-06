Heute Warnstreik der Hamburger Hafenarbeiter

Viele Menschen begingen am Montag in Argentinien den 9. Jahrestag der Bewegung "Ni Una Menos - nicht eine mehr", die entschlossen gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen kämpft. In Buenos Aires demonstrierten tausende Frauen vor dem Kongressgebäude im Zentrum gegen die frauenfeindliche Politik von Präsident Miliei. Zu einer der ersten Maßnahmen von Milei nach Amtsantritt gehörte die Abschaffung des Ministeriums für Frauen, Geschlechterfragen und Diversität. Die Bewegung "Ni Una Menos" erklärt angesichts des Jahrestages, dass sie sich noch besser zusammenschließen werde mit den verschiedenen Netzwerken des Widerstandes an der Basis. Das ist auch notwendig: Anfang Mai wurden drei lesbische Frauen bei einem Brandanschlag in Buenos Aires getötet. Der mutmaßliche Täter hatte sie zuvor mehrfach bedroht und warf schließlich einen Brandsatz in ihre Unterkunft in einem Familienhotel.