Hochwasserkatastrophe: Günzburg, wir wollen helfen

Die jetzigen Hochwasser in vielen Gebieten in Bayern und Baden-Württemberg sind lokale Umweltkatastrophen. Man muss jedoch klar sagen, dass das erst die Vorboten einer allgemeinen globalen Umweltkatastrophe sind.

Aber es gibt klare Zusammenhänge: Die Erwärmung führt dazu, dass viel größere Energie und viel größere Wassermassen in der Atmosphäre sind.

Dazu kommt, dass durch die Erwärmung der Pole die Höhenwinde, die Jetstreams, an Kraft verlieren. So bleiben Hochdruck- bzw. Tiefdruckgebiete viel länger an einer Stelle und verursachen an der einen Stelle Dürren und Waldbrände, an der anderen Stelle Überschwemmungen. Darauf müssen wir uns einstellen und den Kampf für die Rettung der Menschheit intensivieren. Aber wir müssen auch den Menschen, die unmittelbar betroffen sind, helfen!

Es gibt eine Initiative von MLPD- und REBELL-Genossen in Ulm!

Es gibt eine Kollegin in Günzburg, die ganz konkret die Hilfe vor Ort ermöglicht. So können wir ganz gezielt einen kleinen Beitrag zur Verbesserung leisten! Günzburg ist sehr stark betroffen und die Kollegin organisiert, wem man wie konkret helfen kann.

Wer kurz entschlossen mitmachen will:

TREFFPUNKT IST AM MITTWOCH, 5.JUNI, UM 16 UHR, AUF DEM PARKPLATZ BEIM ROXY.