Kapstadt: Landfrauen fordern Pestizidverbot

Für den 1. Juni hatte in Italien ein breites Bündnis aus 69 Organisationen, darunter die Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) und die Linkspartei Potere al Popolo (Die Macht dem Volke) zu einer zentralen Demonstration gegen die Kriegspolitik der Regierung Meloni aufgerufen. Eine zentrale Losung war: "Nieder mit den Waffen, hoch mit den Löhnen!" Neben sozialen Forderungen wie der nach Erhöhung des Mindestlohns auf 10 Euro standen die Kritik an der Beteiligung der italienischen Regierung am Krieg in der Ukraine und ihre Unterstützung der israelischen Regierung im Gazakrieg im Mittelpunkt. Viele Demonstranten schwenkten Palästina-Flaggen und die Forderung, den Krieg in der Ukraine und in Gaza sofort zu beenden, prägten die Demo.