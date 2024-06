Dortmund

Kundgebung der Internationalistischen Liste / MLPD am Tag des Champions-League-Endspiels

Am letzten Samstag, am Tag des Champions-League-Endspiels, hatte die Internationalistische Liste / MLPD zur Kundgebung eingeladen. Wer wollte, konnte auf einem der Bänke Platz nehmen. Aber auch in den umliegenden Restaurants, Kneipen und in der nahen Bäckerei konnten die Menschen auch in einiger Entfernung die Veranstaltung verfolgen. Der direkt daneben stehende CDU-Stand war weitgehend verwaist.

Korrespondenz