Mit „Bad News“ kann man die Leute nicht gewinnen

Es liegt eindeutig nicht am Buch, sondern daran, wie man es verarbeitet. Denn beide Teile des Gesamtbands „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ und „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ verarbeiten die Umweltfrage nicht als „Bad News“, das heißt schlechte Nachrichten, sondern optimistisch.

In dem Buch wird sowohl geklärt, dass der Kapitalismus die Menschheit in eine Existenzkrise bringt - und es wird auch geklärt, was man dagegen tun kann. Die Analyse ist notwendig und wissenschaftlich fundiert, um die ganzen Zusammenhänge und Wechselwirkungen in der Biosphäre zu verstehen. Das Kapitel zur Strategie und Taktik mitsamt dem umfangreichen Kampfprogramm entwickelt auf 38 (!) Seiten den positiven Ausweg im echten Sozialismus.