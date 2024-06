MLPD Bayern organisiert Hilfseinsätze

Vielen Dank für euren sehr guten Artikel zur Hochwasserkatastrophe. Wir werden diesen Artikel als Flugblatt gestalten und in den kommenden Tagen zusammen mit dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner verbreiten.

Am Montag wurde das auf allen Montagsdemonstrationen in Bayern: München, Nürnberg und Augsburg zum Thema gemacht.

In Nürnberg beschäftigt es viele, auch in unserer direkten Umgebung kam es zu Hochwasser, Keller und Unterführungen liefen schon wieder voll. Aber das ist alles nicht so schlimm wie die Deichbrüche und Hangrutsche in den anderen Gegenden weiter südlich. In einigen Orten sind bis zu 80 Prozent der Wohnhäuser vom Hochwasser betroffen, z.B. südlich von Ingolstadt bei Manching.

Viele sagten, man müsste mehr gegen die Klimakatastrophe tun und sie trauten der Regierung das nicht zu, obwohl sich Söder, Scholz und Habeck gestern in den Medien sehr bemühten, ein Macherbild zu vermitteln. Die Leute waren interessiert an der aktuellen Analyse in dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ und fragten, ob man diesen Standpunkt zur EU-Wahl auch wählen kann. Kann man: Internationalistische Liste / MLPD. Wir gewannen auf der Montagsdemo direkt noch zwei Leute, welche mit zum Hilfseinsatz fahren wollen.

Die kommenden Tage organisiert die MLPD von München, Augsburg und Nürnberg aus Hilfseinsätze im Hochwassergebiet.

Nürnberg fährt am Donnerstag, dem 6. Juni, in die Region zwischen Ingolstadt und Regensburg zum Hilfseinsatz, voraussichtlich nach Manching. Dort werden Helfer zum Füllen der Sandsäcke gebraucht. Wir fahren um 9 Uhr am Kreisbüro in der Adam-Klein-Str. 23 in Nürnberg weg und kommen erst abends zurück. Interessenten können sich melden: Tel: 0911 / 2723459