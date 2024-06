Open-Air-Diskussion in Düsseldorf mit Peter Weispfenning

Das Thema der Diskussion ist: „Aktiver Widerstand gegen Umweltkatastrophe, Weltkriegsvorbereitung und Völkermord in Palästina!“ Veranstaltungsort ist die Schadowstraße (bei den Aufzügen zur U-Bahn-Haltestelle) in der Düsseldorfer City.

Für die MLPD kommt Peter Weispfenning (Listenplatz 9) und wird für Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer zur Verfügung stehen.

Aktuell erleben wir bereits die dritte „Jahrhundertflut“ in Deutschland. „Die Menschheit darf nicht in einer globalen Umweltkatastrophe, einem Dritten Weltkrieg oder faschistischer Barbarei untergehen! Ein echter Sozialismus – das ist die Lösung für die heutigen Menschheitsprobleme!“, so die polarisierende Aussage im 10-Punkte-Programm zur Europawahl. Entsprechend fördert die Veranstaltung eine offene Diskussion über gesellschaftliche Alternativen zum herrschenden Weltsystem und fordert eine Politik, welche die Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellt.