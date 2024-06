Klatsche fuer Modi-Regierung

Parlamentswahl in Indien

Die größte Parlamentswahl der Welt dauerte sechs Wochen; in mehreren Etappen wurde bis Samstag in den Bundesstaaten und Regionen des Landes abgestimmt. Etwa 970 Millionen von über 1,4 Milliarden Inderinnen und Inder konnten ihre Stimme abgeben; die Wahlbeteiligung lag am Ende bei rund 66 Prozent und damit etwa so hoch wie vor fünf Jahren.