Europawahl

Stuttgart: Wahlkampf vor dem Tor von Mercedes mit dem revolutionären Umweltbuch durchgesetzt

Nachdem der Werksschutz am 25. April bei einem Werbeeinsatz für das aktuelle Buch von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner, „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ vor dem Reiser-Tor von Mercedes in Untertürkheim die Polizei holte, wollten wir Marxisten-Leninisten die Debatte zum Thema mit einer angemeldeten und genehmigten Wahlkampf-Aktion am 6. Juni weiterführen.

Korrespondenz