Rojava

Tote und Verletzte bei türkischen Drohnenangriffen

Die Türkei hat in einem erneuten Drohnenangriff auf die Demokratische Autonomieregion Nord- und Ostsyrien letzte Woche vier Kämpfer getötet und elf Zivilisten verletzt. Es wurden Selbstverteidigungsposten in der Nähe von Qamislo und Till Hemis beschossen, ebenso Wohnhäuser in Qamislo.

Von hodo