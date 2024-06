Stuttgart

Trotz Regens – großes Interesse am Europa-Wahlkampf der MLPD

Trotz Regenschauer während der Wahlkundgebung der MLPD am 1. Juni auf dem Stuttgarter Schlossplatz blieben viele Passantinnen und Passanten stehen und folgten mehrheitlich aufmerksam, zumindest eine Zeit lang der Rede von Julia Scheller, der Landesvorsitzenden der MLPD. Gleich zu Beginn fragte sie, warum die MLPD das Buch „Die Klimakatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs stellt. Es zeigt den Weg aus der begonnenen globalen Umweltkatastrophe und enthält ein Sofortprogramm, das deutlich macht, dass die Forderungen für den Kampf gegen die begonnene Umweltkatastrophe in ihrer Gesamtheit erst im echten Sozialismus verwirklicht werden können

