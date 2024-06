Hier findet keine Zensur statt!

Wahlspot von „Die PARTEI“ muss trotz vulgär-sexistischer Inhalte ausgestrahlt werden

Mit Textzeilen wie "Fick mich hart bei Mitternacht, ich will, dass es richtig kracht, ich will kein Missionar Schatz, ich bin ein Superstar (…) Würg mich bitte, Baby, nur ein allerletztes Mal" möchte die Satire-Partei „die PARTEI“ für die Europawahl am 9. Juni 2024 werben. Der Hessische Rundfunk (HR) wollte das nicht ausstrahlen, zu Recht. Das Verwaltungsgericht Frankfurt verpflichtete den HR daraufhin zur Ausstrahlung.

Korrespondenz