Wer Antwort sucht, muss das Buch auch finden können

Dazu besuchte ich die beiden örtlichen Buchhandlungen. Mit dem wissenschaftlichen Nachweis des qualitativen Sprungs zur globalen Umweltkatastrophe wurde das Interesse geweckt gegen die weiter anhaltende empörende Verharmlosung. Alleinstellungsmerkmale sind ferner das Programm für Sofortmaßnahmen wie auch die grundsätzliche Lösung. Auch wer die Antwort des echten Sozialismus nicht teilt, kommt an der Frage der Rettung der Existenzgrundlagen der Menschheit nicht vorbei.

Die Listung im Großhandel macht es den Buchhändlerinnen leicht, über den Strichcode sofort die Daten über die Neuerscheinung einzusehen, mitsamt den beiden vorherigen Ausgaben, die jetzt zum Gesamtband zusammengefasst sind. Beide waren sofort bereit, die Bücher mit Preisaufklebern zu versehen und in die Auslage zu nehmen. In dem einen Fall zu dem Umweltsortiment und im anderen Fall direkt an die Kasse. Dazu war es wichtig, sofort drei Exemplare zur Verfügung stellen zu können.

Das muss aber nicht ohne Beleg und Quittung erfolgen, sondern wie üblich mit einem – auch einfachen - Lieferschein. Und dann wahlweise in Kommission oder auf Rechnung mit Rückgaberecht. Den Lieferschein verschickt auf Anruf auch der Verlag Neuer Weg per E-Mail oder als Ausdruck.

2014 hatte ich das Buch „Katastrophenalarm!“ noch unverkauft zurück bekommen. Es war nicht an der Kasse, sondern im hinteren Teil ausgelegt gewesen. Aber das ist heute nicht der einzige Unterschied.