Gleich drei Kandidaten der Liste zur Europawahl standen Rede und Antwort:

Roland Meister, über Essen hinaus bekannter Rechtsanwalt und Nahost-Experte

Celina Jacobs, Mediengestalterin und mit 23 Jahren jüngste Kandidatin, sprach als Vertreterin des Jugendverbands REBELL

Gabi Fechtner, gelernte Werkzeugmacherin und Parteivorsitzende der MLPD, die ihre Kleinarbeit vor allem in Katernberg und Karnap im Essener Norden macht

Rund 80 Menschen verfolgten die Kundgebung die ganze oder längere Zeit, viele hundert Menschen hörten zeitweise zu, informierten sich am Büchertisch oder diskutierten mit Genossinnen und Genossen, die das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" anboten.

Roland Meister prangerte u.a. den israelischen Völkermord in Gaza und die Komplizenschaft der deutschen Regierung an. Celina Jacobs richtete sich besonders an die Jugend, um deren Zukunft es beim Kampf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe geht, die aber auch selbst eine große Verantwortung dafür hat, sich im Kampf für eine lebenswerte Zukunft an die Spitze zu stellen.

Gabi Fechtner legte besonderen Wert darauf, die MLPD als Partei neuen Typs lebendig werden zu lassen. Viele Menschen sind enttäuscht und wütend über die herrschende Politik, weil sie lange die Hoffnung hatten, dass irgendeine bürgerliche Regierung endlich mal keine leeren Versprechungen macht. Gabi Fechtner betonte: „Wir machen es Euch vielleicht ein bisschen schwerer. Wir stellen uns nicht hin und versprechen Euch ... das Paradies auf Erden, sondern verlangen von Euch, dass ihr selber eure Zukunft in die Hand nehmt. ... Alle Fortschritte in der Geschichte der Menschheit wurden von Massenbewegungen und Revolutionen erkämpft. Darum verteilen wir im Wahlkampf keine kostenlosen Kugelschreiber, sondern verlangen auch noch Geld für ein wissenschaftliches Umweltbuch!"

Ein türkischer Kollege sagte in einem Gespräch: „Ich wähle schon lange die MLPD. Nur einmal habe ich die Linkspartei gewählt. Das war der größte Fehler in meinem Leben."

Es gibt keinen einfachen, leichten Weg zum echten Sozialismus – da muss sich jeder nach seinen Möglichkeiten drangeben und durchblicken, um sich selber orientieren zu können und nicht auf Schein-Alternativen hereinzufallen. Deshalb hat die MLPD in ihrem Wahlkampf den Schwerpunkt darauf gesetzt, das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen"! gegen alle Unterdrückung und Zensur breit zu vertreiben.

Alle weiteren eingegangenen Berichte und Korrespondenzen über den Europawahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD werden noch auf Rote Fahne News veröffentlicht.