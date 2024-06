Unternehmer geht gegen streikende Beschäftigte vor – trotzdem hohe Streikbeteiligung

Die Vorgaben des Arbeitsgerichts beziehen sich ausschließlich auf die beiden anstehenden Streiktage. Da der Arbeitgeber erst kurz vor dem Wochenende die rechtliche Karte spielte, gab es vor Beginn des Streiks keine Möglichkeit auf eine Klärung mit beidseitiger Anhörung. Die Gewerkschaft ver.di hat unverzüglich Widerspruch eingelegt.

„Nachdem der Arbeitgeber bereits am 22. Mai über den Streik informiert wurde und dann über Wochen nicht auf die Aufforderung zu Notdienstverhandlungen reagierte, haben die streikbereiten Kolleginnen und Kollegen keinerlei Verständnis für dieses Vorgehen. Anstatt das Streikrecht ihrer Beschäftigten zu respektieren, zieht Sana vor das Arbeitsgericht, um ihre Profite zu sichern.“, erklärt ver.di-Gewerkschaftssekretär Max Manzey.

Die nun nur für diese beiden Streiktage festgelegte Notdienstbesetzung führt dazu, dass zahlreiche Beschäftigte, die ihr Streikrecht wahrnehmen wollten, am Montag und Dienstag nicht streiken dürfen. Streikwillige Kolleg*innen sind daher am Morgen unter dem Applaus der Mitstreikenden in den Notdienst verabschiedet worden.

Bei der letzten Verhandlungsrunde wurde den Beschäftigten ein unzureichendes Angebot vorgelegt. Unter anderem sollen die Sana-Beschäftigten bis 2025 auf tabellenwirksame Lohnerhöhungen verzichten. „Obwohl vielen unserer Kolleginnen und Kollegen der Streik untersagt wurde, ist die Streikbeteiligung hoch. Viele kommen auch aus dem Frei oder Urlaub zu den Streikaktionen. Das zeigt: Die Wut und Unzufriedenheit ist groß. Die über Jahre hohen Gewinne des Sana Konzerns kommen bei uns nicht an.“, sagt Sabrina Didschuns, Pflegekraft und Leitung einer Station bei Sana Lichtenberg.

Heute wurde der Warnstreik am Klinikum fortgesetzt. Am Morgen trafen sich die Streikenden um 9 Uhr vor dem Haupteingang des Sana-Klinikums am Eingang Hubertusstraße zu einer Demonstration mit Start- und Endpunkt am Klinikum Lichtenberg über die Frankfurter Allee, Möllendorffstraße und Normannenstraße mit einer Zwischenkundgebung vor dem Ring-Center.