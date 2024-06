Balearen: Wieder Proteste gegen Übertourismus

Am Samstag protestierten in Washington D.C. zehntausende vor dem Weißen Haus und forderten den sofortigen Stopp der US-Unterstützung für Israel angesichts des Völkermords in Gaza. Die Demonstranten nannten Präsident Biden einen Lügner, weil er die Waffenlieferungen fortsetzt, obwohl die Netanjahu-Regierung mit weiteren massiven Bombenangriffen die Bevölkerung in Gaza terrorisiert. Die meist jugendlichen Demonstranten umringten das Weiße Haus, viele trugen rote T-Shirts und schwenkten Palästinaflaggen. Aufgerufen hatten u.a. jüdische und palästinensische Studentenorganisationen, außerdem CODEPINK und Doctors Against Genocide. Auf Empörung bei den Demonstrantinnen und Demonstranten stieß die Ankündigung, dass der israelische Ministerpräsident Netanjahu am 24. Juli vor dem US-Kongress eine Rede halten wird.